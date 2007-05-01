Презентацією україно-шведського проекту "Зустріч" розпочався IX Міжнародний театральний фестиваль "Київ травневий". Навколо мистецького заходу до останнього зберігалась інтрига.

Адже цього року "Київ травневий" опинився під загрозою скасування. Організаторів та окремих театральних колективів відлякувала нестабільна політична ситуація в Україні. Та попри всі побоювання, фестиваль відбувся. Хоча і в дещо скороченому вигляді.

Фестивальний потяг вирішили не зупиняти, коли до старту залишилося два тижні. Скасування "Києва травневого" могло позначитися не лише на іміджі країни, а й призвело б до зайвих фінансових витрат - довелося б сплачувати неустойки учасникам. Цьогорічний фестиваль відбудеться в усіченому вигляді. Замість очікуваних тридцяти театральних колективів до Києва приїдуть п’ять.

У перший фестивальний день на сцені - разом українські й шведські актори. Вони презентують модерну виставу "Зустріч". Робота над нею тривала три тижні. Попри мовний бар’єр актори встигли порозумітися і залишилися задоволені спільною творчістю.

Приїхати до Києва в рамках театрального фестивалю обіцяють ще колективи з Латвії, Швейцарії та Кореї. За два тижні латиші зіграють виставу "Медея". А наприкінці травня очікується виступ корейського ансамблю "Кросовер". За масштабом дев’ятий "Київ травневий" називають досить скромним, цього року навіть не було афіш фестивалю. Утім, поціновувачі сучасного театрального мистецтва уважно стежать за анонсами і розшукують квитки на фестивальні вистави.

За матеріалами 5-го каналу