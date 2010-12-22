У Києві розроблено програму розвитку культури до 2015 р.

Голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що підготовлено програму розвитку культури столиці на період до 2015 р., що передбачає збереження муніципального кінопрокату.

Про це повідомляє прес-служба депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, згідно з внесеними правками до єдиної програми «Столична культура і мистецтво 2011-2015 рр.» жоден з муніципальних кінотеатрів не буде проданий всупереч бажанню КМДА.

«В первісному варіанті програми передбачався продаж всіх муніципальних кінотеатрів, але наша комісія погодилась на продаж лише тих кінотеатрів, які фактично не працюють. Під час подальшої підготовки документа було вирішено взагалі відмовитись від продажу муніципальних кінотеатрів», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Таким чином програма, яку виносять на найближче пленарне засідання Київради, зазначив депутат, не передбачає відмови міста від муніципального кінопрокату.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді ц.р. трудові колективи чотирьох муніципальних кінотеатрів – «Ленінград», «Лейпциг», «Флоренція» та «Росія» - оголосили акцію протесту у зв’язку з тим, що отримали інформацію про намір столичної влади продати їх майнові комплекси. Реагуючи на це заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО зустрівся з керівництвом цих кінотеатрів та запевнив їх, що продажу не буде. За його словами, найближчим часом заклади не підуть під приватизацію, а залишаться у комунальній власності, однак попередив: якщо у кінотеатрах не наведуть лад з документацією, їхні директори залишаться без роботи.

Після цієї зустрічі муніципальні кінотеатри Києва тимчасово припинили протести. Завдяки досягнутим домовленостям з керівництвом міста кінокомплекси мають шанс уникнути долі кінотеатру імені Довженка, приміщення якого цього літа знесли нові власники. Тепер на місці одного з найвідоміших українських кінотеатрів будується торгово-розважальний центр.