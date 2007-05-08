Знайдено неопубліковані записи Марії Каллас

Невідомі раніше запису дуетів грецької оперної діви Марії Каллас та італійського тенора Джузеппе ді Стефано знайдені в одному з музичних архівів. Як повідомляє газета The Times з посиланням на ще неопублікований номер журналу Gramophone, йдеться про студійну роботу, зроблену 1973 року в Лондоні в церкві Святого Джайлса.

На думку редактора Gramophone Джеймса Інверна, "ради репутації Каллас краще б цієї пластинки ніколи не було. Вона гірша, ніж можна уявити. Слухати її зірваний голос - це трагедія".

Компанія EMI, що володіє правами на записи Каллас, купила на аукціоні декілька раніше неопублікованих фотографій співачки. Журнал Gramohone відтворив на своїх сторінках один із знімків, зроблений у Венеції у 1954 році. Репортер застав Каллас у гримувальні, яка заглядає у дзеркало з виразом печалі й беззахисності.

Пік оперної кар`єри Каллас припав на 1950-і. Потім у неї почалися проблеми з голосом, і до початку 1970-х вона виступала вкрай рідко. У 1973 і 1974 роках вона і Джузеппе ді Стефано, її улюблений тенор, відправилися у турне Південно-східною Азією. Публіка приймала дует із захопленням, але критики стверджували, що виконання було вкрай невдалим. Марія Каллас померла в Парижі від інфаркту в 1977 році, їй було 53 роки.

За матеріалами lLenta.ru