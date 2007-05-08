У Києві відбудеться ювілейний X Міжнародний форум «Музика молодих»

З 11 по 27 травня у Києві буде проходити ювілейний X Міжнародний форум «Музика молодих».

Метою проведення форуму є залучення творчої молоді до участі в національно-культурному процесі України, популяризація творчості молодих українських композиторів, ознайомлення слухацької аудиторії з кращими зразками світової молодіжної музичної культури, зміцнення міжнародних культурних зв′язків музикантів, поліпшення роботи з молодими талантами.

У форумі беруть участь композитори й виконавці віком до 35 років з України, Швейцарії, Німеччини, Польщі, Росії, Сирії, Литви, Нідерландів, Канади, США.

У рамках фестивалю відбудуться 11 концертів, на яких прозвучать музичні твори від початку XVII сторіччя до сьогодення. Кожен концерт має свою окрему концепцію і відображає сучасний погляд на музичну культуру.

Вхід на всі концерти – вільний (окрім концерту-марафону пам`яті О. Нестерова).

Прес-конференція, присвячена відкриттю X Міжнародного форуму «Музика молодих», відбудеться 11 травня (п`ятниця) о 14.30 в конференц-залі Будинку Вчених НАН України.