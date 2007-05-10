У Тбілісі відбудеться зустріч робочої групи ГУАМ з питань освіти, науки й культури

У Тбілісі сьогодні, 10 травня, відбудеться зустріч галузевої робочої групи ГУАМ з питань освіти, науки й культури.

У зустрічі візьмуть участь представники сфер освіти, культури й науки України, Азербайджану і Молдови, а також представники Міністерства освіти і Міністерства культури, охорони пам`ятників і спорту Грузії, повідомляє «Новості-Грузія», посилаючись на Міністерство освіти Грузії.

На зустрічі будуть визначені стратегічні напрями партнерства в рамках ГУАМ, розглянуті конкретні пропозиції, зокрема, організація патріотичних таборів, проведення міжнародних конференцій, розробка спільних проектів та інші питання.

Міністерство освіти й науки Грузії представить інформацію групі ГУАМ про поточну реформу системи освіти в Грузії.

Грузія є країною-координатором робочої групи ГУАМ з питань культури, освіти і науки в 2007-2008 роках.