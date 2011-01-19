Відбувся пробний показ фільму Майстер і Маргарита Юрія Кари

У Санкт-Петербурзі відбувся пробний показ фільму Майстер і Маргарита режисера Юрія Кари. Фільм був знятий у 1994 році, але так і не вийшов на екрани, завоювавши славу втраченого шедевра.

Перший пробний показ фільму відбувся у понеділок, 17 січня, в кінотеатрі Аврора у Санкт-Петербурзі. На ньому були присутні глядачі, режисери і деякі виконавці головних ролей, передає ІТАР-ТАРС.

Народний артист Росії Валентин Гафт, який знявся у ролі Воланда, на зустрічі з глядачами після показу заявив, що цей фільм, не дивлячись на довге очікування на полиці, все-таки виходить вчасно. Він підводить глядача до прихованої духовної думки Булгакова, викликає потребу у тих знаннях, які закладені у романі.

Наголошується, що під час пробного показу була показана коротка версія фільму, що триває 1 годину 57 хвилин, - рівно стільки, скільки було у першому варіанті. ВІдцифрована версія, яка за об’ємом перевищує три години, вийде, як вважають автори, наприкінці березня - початку квітня 2011 року.

Перемонтовану для кінопрокату версію вперше показали на Московському міжнародному кінофестивалі у 2006 році. Тоді ж фільм потрапив в інтернет.

Ще у 2002 році режисер стверджував, що картина незабаром з’явиться на екранах, але тоді цього так і не сталося. У результаті, до виходу фільму не дожили такі актори, як Михайло Ульянов, Михайло Данилов, Борислав Брондуков, Володимир Кашпур, Віктор Павлов, які знімалися в картині. Під час показу в понеділок їхню пам’ять глядачі вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що фільм Майстер і Маргарита Юрія Кари потрапив до списку найочікуваніших українцями фільмів 2011 року.



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