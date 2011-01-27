Помер продюсер Оселі зла і Парфумера

У Лос-Анджелесі на 62-му році життя помер відомий німецький режисер, актор, сценарист і кінопродюсер Бернд Айхінгер (Bernd Eichinger).

Він помер у ніч на вівторок, 25 січня, від інфаркту. У Лос-Анджелесі він гостював у родичів і друзів, повідомляє продюсерська компанія Constantin Film.

Бернд Айхінгер брав участь у створенні таких відомих фільмів, як Оселя зла, Достукатися до небес і Парфумер. Він також відомий як продюсер фільмів Фантастична четвірка, Ім`я троянди і Будинок духів.

У 2005 році Айхінгер був номінований на премію Оскар у якості сценариста фільму Бункер, який розповідає про останні дні Гітлера і його поплічників.

Нагадаємо, що 16 грудня 2010 року в США у віці 88 років помер режисер і сценарист Блейк Едвардс, який зняв такі фільми як Сніданок у Тіффані, Рожева пантера, Великі перегони і Віктор / Вікторія.