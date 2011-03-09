ДДТ дасть концерт у Києві

18 березня о 19:00 в Національному палаці "Україна" в Києві відбудеться концерт Юрія Шевчука та рок-гурту ДДТ.

Останні два роки Юрій Шевчук з гуртом ДДТ працював над новим альбомом, в якому відобразився як погляд на сучасне життя, так і новий підхід до звучання групи.

"Майбутній вечір у палаці Україна дозволить побачити майстра рок-музики з іншого боку: як філософа, людину з глибоким асоціативним поетичним мисленням, психолога людських душ, як особистість, яка небайдужа до долі людей", - повідомили організатори концерту.

Вартість квитків від 150 до 850 грн.

Днями ЗМІ повідомили про те, що Юрій Шевчук потрапив у список небажаних осіб для білоруської влади. За даними преси, музикант потрапив у немилість за заклики звільнити всіх затриманих під час акції протесту в Мінську після президентських виборів. Офіційні особи спростовують цю інформацію.

Корреспондент.net