Океан Ельзи отримав російську премію Чартова дюжина

Українська група Океан Ельзи отримала російську премію Чартова дюжина. IV щорічна церемонія вручення цієї нагороди пройшла у Москві у СК Олімпійський.

Українські музиканти були премійовані за пісні Бiльше для нас і Я так хочу, які потрапляли на верхню сходинку чарту Нашого радіо - засновника премії. Про це Кореспондент.net повідомили у прес-службі групи Океан Ельзи.

У 2010 році організатори вирішили спростити підхід до вибору переможців: замість окремих номінацій - Краща група, Краща пісня або Кращий альбом - призи присуджувалися музикантам, чиї композиції змогли протриматися у чарті Нашого радіо впродовж значного часу.

Окрім Океану Ельзи, учасниками церемонії 2011 року сталіи: Аліса, Бі-2, Нічні снайпери, Найк Борзов, Король і Шут, СерьГа, Арія, Ляпіс Трубецькой, В’ячеслав Бутусов та інші.

Деякі з переможців, які не змогли приїхати на вручення премії, записали відео-звернення. Серед них Земфіра, яка отримала приз за пісню Поцілунки, Сплін, перемогу якому принесла композиція Лист, Машина часу з композицією Брошенный богом мир і група Епідемія з піснею Повернися.

Спеціальним гостем церемонії стала білоруська група Ляпіс Трубецькой, яка виконала пісні Священний вогонь і Я вірю. У перервах лідер колективу читав свої вірші, які він пише під псевдонімом Юзік Кілєвіч.

Нагадаємо, що, за даними газети Сегодня, група Океан Ельзи входить у п’ятірку найбагатших зірок України.

Корреспондент.net