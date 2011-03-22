Польща значно знизить вартість віз для українців

Польща готує значне зниження ціни візи для українці вже найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав маршалок Сенату Республіки Польща Богдан БОРУСЕВИЧ під час засідання четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. У засіданні беруть участь керівники парламентів всіх трьох держав.

Маршалок Сенату Польщі зазначив, що далі не може тривати ситуація, коли «звичайна віза до ЄС коштує 40 євро, оскільки така віза – це штучний бар’єр для українських громадян».

«Польща готує значне зниження ціни візи для українців і це буде можливим протягом найближчого часу», - підкреслив Б.БОРУСЕВИЧ.

Він висловив переконання, що головування Польщі в ЄС буде «особливо хорошою нагодою для підтримки прагнення України до інтеграції в ЄС».