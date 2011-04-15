Сьогодні Алла Пугачова святкує своє 62-річчя

Російська співачка Алла Пугачова, якій в п`ятницю виповнюється 62 роки, відсвяткує день народження в Державному Кремлівському палаці на сольному концерті Поцілунок на біс своєї дочки Крістіни Орбакайте, повідомили РИА Новости в прес-службі Орбакайте.

Крістіна Орбакайте, яка з 2005 року не давала в Москві сольників, підготувала нову програму для майбутнього п`ятничного концерту.

Однак, незважаючи на серйозний підхід до прем`єри шоу, за її словами, дата концерту випадково збіглася з днем ​​народження її матері.

"У це складно повірити, але я обрала дату 15 квітня абсолютно випадково. Рішення дати сольний концерт я прийняла восени, а виступи в Державному Кремлівському палаці розписані на рік вперед. Нам просто поталанило, що саме ця дата була вільна. Це знак долі, і мама поставилася до такого збігу дуже серйозно", - цитує прес-служба артистку.

Пугачова настільки серйозно поставилася до збігу, що навіть стала художнім керівником концерту дочки.

Декорації сцени теж продумані з урахуванням свята Пугачової – це буде сцена з величезним дуговим екраном на задньому плані і світлодіодними сходами, що виходять в залу для глядачів - саме до того місця, де під час всього шоу сидітиме примадонна.

У цей день вона прийматиме привітання та подарунки, в тому числі від гостей шоу - наприклад, одним з головних сюрпризів концерту організатори називають виступ Філіпа Кіркорова, який представить прем`єру пісні Крістіна.

На сцені будуть присутні музиканти і беквокал для живого акомпанементу усього концерту, а також шоу-балет Орбакайте, посилений танцюристами балету Бориса Моїсеєва.

Розробка сценічних костюмів доручена відомому стилісту Алішеру.

Корреспондент

