«Мертвий Півень» вирушає у міні-тур на підтримку нового альбому

Гурт «Мертвий Півень» вирушає у міні-тур Україною на підтримку свого нового альбому «Радіо Афродита», що отримав свою назву від радіостанції УПА, яка діяла у 1943-45 рр.

«Радіо Афродита» – новий інді-партизанський проект гурту. Це спроба реконструкції того, що було знищене. Спроба уявити, що радіостанцію з такими позивними не розгромили у 1945 році і вона працює досьогодні. Це збірка осучаснених переспівів майже забутих українських хітів ХХ-століття.

Жодний партизанський спротив неможливий без підтримки місцевого населення, зазначають організатори туру.

Отже, підтримати "Радіо Афродита" можна буде:

29 квітня (п’ятниця) о 21.00 у Луцьку, пивний бар «Майдан», вул. Бойка 2. +380501002751.

1 травня (неділя) о 10.00 у дворику Львівської ратуші на «Прокиданні з Мертвим півнем».

2 травня (понеділок) о 17.00 у Києві, «На добраніч з Мертвим Півнем», Фестиваль-ресторація «Диван», Бесарабська площа, 2.

3 травня (вівторок) о 19.00 акустична версія для любителів камерної атмосфери у Києві, кнайп-клуб Купідон, новий зал (no smoking area), Пушкінська, 1-3/5 у підвалі, тел.: +380442797171

27 травня (п’ятниця) о 19.00 у Харкові, клуб «Jazzter», пров. Театральний 11/13 тел. 706 48 19

Уряди, президенти та імперії зникають, музика та правда залишаються.



Фото - Тетяни Давиденко