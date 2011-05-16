У столиці відбудеться концерт сучасної японської музики

А також показ чайної церемонії, виставка японської книжки, екібани, орігамі й національного одягу. 19 травня у Національній філармонії відбудеться концерт „Діалоги культур. Японська гравюра в тонах та обертонах”, на якому прозвучить сучасна академічна японська музика, явище в Україні маловідоме. Про це повідомила на зустрічі з пресою ініціаторка проекту, художній керівник камерного ансамблю „Контрасти Київ-класік” Євгенія Басалаєва.

- Ми настільки мало знаємо про новітню японську музику, - сказала вона, що в Україні навіть проблематично дістати ноти цих творів, тому мені їх спеціально привозили з Японії.

Звучатиме музика таких композиторів, як Йокояма Шін-Ічіро, Куміко Нома, Нобуя Суґава, Наріта Тамезо, Ісіда Казуе Рокзаемон, Тору Такеміцу, Чізуко Йошіда тощо. А українським „вкрапленням” стане вокальна лірика на слова Басьо нашого композитора Валентина Сильвестрова. Серед виконавців – ансамбль „Контрасти Київ-класік” (диригент Ігор Андрієвський), ансамбль урадних інструментів „Арс нова” (художній керівник Георгій Черненко), скрипалька Богдана Півненко, співачка сопрано Інна Галатенко, дитячий хор „Дзвіночок” (художній керівник Рубен Толмачов).

Концерт буде присвячено громадській солідарності з японським народом, котрий зараз переживає наслідки березневої катастрофи (безпосередньо цю символіку буде закладено у виконання „Реквієму” Такеміцу), а також сорокаріччю побратимства Києва і Кіото. Крім того, це ювілейний двадцятий концерт проекту „Елітні вечори камерної музики Євгенії Басалаєвої”, що існує вже десять років.

- Перше відділення концерту, - розповідає Євгенія Басалаєва, - буде медитаційне. А друге – більш радісне, позитивне, саме тому у фіналі виступатиме дитячий хор. Для того ж, щоб зробити „занурення” у японську культуру глибшим, діалог з нею повнішим, ми вирішили організувати перед початком концерту показ чайної церемонії. У фойє Філармонії також проходитиме виставка японської книжки в українських перекладах, демонструватимуться японські орігамі, екібана, національний одяг…

Проведення „Японської гравюри” підтримав Українсько-японський центр, фонд Леоніда Кучми, видавництво „Грані-Т”, виставкова компанія „Медвін”.

Олег Коцарев