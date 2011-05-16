Ірена Карпа домовилася про промоцію за кордоном

Front woman музичного гурту Qarpa, журналістка і письменниця Ірена Карпа підписала угоду про промоцію своєї літературної творчості закордоном з компанією PR-Prime.

Зараз компанія готує промоційні матеріали про Ірену та її творчість англійською мовою і до кінця року проведе ряд презентацій авторки за межами України та представить її творчість на кількох міжнародних виставках.

Реалізацію цього проекту здійснює структурний підрозділ компанії PR-Prime – літературно-видавнича агенція MSBrand Corporation, яка з 2009 року є єдиним представником України в головному робочому центрі Франкфуртського книжкового ярмарку – центрі літературних агентів LitAg.

«Окрім промоційних матеріалів, зараз ми також розробляємо трьохрічний план дій з промоції літературної творчості Ірени Карпи закордоном, – говорить керівник агенції MSBrand Corporation Оксана Янчук. – Упродовж цього терміну ми сподіваємось підписати ліцензійні угоди з солідними європейськими видавцями на переклад та видання її творів».