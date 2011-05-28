МП намагалася заглушити дзвонами пікет на захист Десятинної церкви?

У Києві проходить пікет на захист музеїфікації Десятинної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, мета даної акції, за словами її учасників, відстояти ідею музеїфікації решток Десятинної церкви, створивши на місці історичної споруди музей під відкритим небом за класичними європейськими зразками.

Всього у даному пікеті беруть участь близько 300 осіб.

Після проведення короткого мітингу учасники акції вирушили на прибирання частини території Десятинної церкви.

В той же час під час проведення мітингу у церкві УПЦ Московського патріархату, що знаходиться поряд з територією Десятинної церкви, почали бити дзвони, приглушуючи виступи учасників акції.

Служителі церкви мотивували свої дії тим, що учасники мітингу заважали їм проводити церковну службу.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи отримано Московським патріархатом дозвіл на будівництво на місці Десятинної церкви, один із священнослужителів церкви УПЦ МП, який представився отцем Тарасієм, зазначив, що остаточного дозволу на будівництво сьогодні не отримано.

В той же час інший священнослужитель, який не представився, зазначив, що якщо на сьогодні дозволу не має, то в подальшому його все одно буде отримано.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 25 травня до мурів Десятинної церкви у Києві під’їхали 6 вантажівок із будівельними вагончиками, потім почалося їхнє вивантаження. Люди, які приїхали на вантажівках, відмовилися показувати документи і проігнорували заборону міліції на роботу крану. Священик, який вийшов до очевидців із дерев’яного храму (УПЦ МП), який знаходиться поруч, повідомив, що вагончики необхідні для початку будівництва Десятинної церкви.

Ряд партій вже звернулися до прокуратури Києва з вимогою провести перевірку законності будівельних робіт біля фундаменту Десятинної церкви.

Тим часом головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК 26 травня заявив, що будівельні вагончики необхідні для археологів, а про забудову фундаменту Десятинної не йдеться зовсім.