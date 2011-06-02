Під Києвом на вихідних можна політати на повітряних кулях (фото)

У Центрі культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району Київської області) щосуботи у рамках спортивно-розважального проекту "Турнір повітряних витязів" бажаючі можуть політати на повітряних кулях.

Як повідомили УНІАН організатори заходу - «Парк Київська Русь» та київський клуб повітроплавального спорту "Пілот", політ на повітряній кулі – «це унікальна можливість побачити відтворення Дитинця-Кремля Києва з висоти пташиного польоту».

«Кожен бажаючий може замовити собі захопливу мандрівку на повітряній кулі і разом з професійними пілотами підкорити небесний простір», - пропонують організатори.

Також відвідувачі можуть спостерігати неординарні турніри повітряних куль, відомі на багатьох повітроплавальних фестивалях, як "Key grad" (ключ на жердині). Саме ключ, закріплений на жердині, необхідно зняти пілоту, пролітаючи над «Парком Київська Русь». Досвідчені пілоти маневрують величезними аеростатами на очах у численної публіки. Команда, яка виявиться спритнішою та кмітливішою за інших, стає переможцем та отримує призи.

«Щоб зірвати ключ – символ «серця» парку, маневруючи величезним аеростатом, потрібно мати карту і компас. Потім треба обрати правильне місце старту, розрахувати силу вітру і можливі відхилення від курсу. Під час польоту вже покладатись на свої сили і практику тренувань. Коли ти досягаєш цілі і тримаєш у руках омріяний ключ – емоції переповнюють душу і серце. Саме у такі моменти розумієш – можливо все», - сказав переможець 1-го етапу Турніру повітряних витязів Андрій СИВОЛАП.

Турнір повітряних витязів у Центрі культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» відбувається щосуботи з 19.30 за сприятливих погодних умов.