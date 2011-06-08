85-річний Х'ю Хефнер та 24-річна модель одружаться 18 червня

Названа дата весілля засновника американського чоловічого журналу Playboy 85-річного Х`ю Хефнера та 24-річної моделі Крістель Харріс: церемонія відбудеться 18 червня на території особняка Playboy.

За даними ЗМІ, на церемонію запрошено близько 300 гостей, в тому числі й колишня коханка Хефнера - модель Кендра Вілкінсон.

Відомо, що наречена планує вбратися в рожеве весільне плаття.

Нагадаємо, про те, що Хефнер і Харріс, яка молодша за свого нареченого на 61 рік, побралися, повідомлялося в грудні минулого року. Але далеко не всі в оточенні імператора Playboy вірили в те, що цей шлюб відбудеться.

На початку 2010 року Хефнер завершив процес розлучення зі своєю другою дружиною Кімберлі Конрад. Перший шлюб Хефнера, відомого як борця за сексуальну свободу, права секс-меншин і легалізацію марихуани, також закінчився розлученням у 1959 році.

Корреспондент

