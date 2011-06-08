В Києві стартувала програма стажування для столичних студентів

В Києві стартувала програма стажування для студентів столиці “Час кар`єри”.

Про це повідомив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН ініціатор програми, голова Центральної Ради ВГО Громадянський рух Олега Рябоконя» Олег РЯБОКОНЬ.

За його словами, завдяки цій ініціативі найкращі столичні студенти матимуть змогу отримати практичні навички у компаніях партнерах протягом одного місяця. Він додав, що програма триватиме з 1 по 26 серпня 2011 року, однак термін стажування може бути подовжено в індивідуальному порядку по закінченню програми.

О.РЯБОКОНЬ наголосив, що метою програми є надання талановитій молоді можливості отримання практичного досвіду, популяризації соціально відповідального бізнесу в Україні та допомоги вітчизняним компаніям у пошуках перспективних фахівців. “Проблема першого робочого місця є ключовою для більшості студентів, оскільки без досвіду роботи їх не хочуть працевлаштовувати”, - сказав він. За його словами, програма «Час кар’єри» передбачає стажування учасників програми в структурних підрозділах компаній-партнерів та виконання функціональних обов’язків відповідно до вимог місця стажування. Передбачене стажування студентів в структурних підрозділах компаній-партнерів протягом повного робочого дня; зустрічі з фахівцями різних галузей та топ-менеджментом компаній тощо.

О.РЯБОКОНЬ додав, що робота зі стажерами свідчить про соціальну відповідальність компаній та їхню готовність інвестувати в майбутнє країни.

Зі свого боку президент “Парку Київська Русь” Володимир ЯНЧЕНКО зауважив, що його компанія бере участь в цій програм, оскільки вважає, що таким чином можна побудувати місток між минулим, сьогоденням та майбутнім. “Така програма є не просто доречною, а є вкрай необхідною”, - сказав він. За словами В.ЯНЧЕНКА, сьогодні роботодавці відчувають нестачу кадрів у творчих професіях і відповідна програма допоможе більш глибоко познайомити студентів з тими професіями, які на рівні з професіями юриста та економіста, також можуть приносити кошти за моральне задоволення.

В свою чергу директор з маркетингу ПП “Пронет” Яків ВЛАСЕНКО зауважив, що його компанія підтримала відповідну програму оскільки таким чином можна укріплювати свій кадровий ресурс та знаходити серед студентів найталановитіших. “Це підтримка не тільки окремо взятих молодих людей, а і країни в цілому", - сказав він. Я.ВЛАСЕНКО також додав, що цілком ймовірно, що студенти, які проходитимуть стажування в їх компанії, зможуть претендувати на офіційне працевлаштування.

У програмі «Час Кар’єри» можуть взяти участь тільки студенти очної форми навчання, що здобувають першу вищу освіту або випускники 2011 року. Необхідно заповнити анкету програми, що розміщено на сайті www.riabokon.com та подати її до 26 червня.