17 червня в історії

У 1801 році у Петербурзі підписана конвенція про дружбу між Росією й Англією

1885 рік — у Нью-Йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.

Висота від землі до кінчика факела — 93 метри (ця цифра включає підставу і п`єдестал). Висота самої статуї, від верху п`єдесталу до факела — 46 метрів. Задум статуї виник з давнього епізоду, який автор побачив під час вуличних боїв у Парижі в 1851 році. Йому запам`яталася дівчина з барикади, в легкому вбранні і з піднятим у руці палаючим факелом, яка і стала прообразом статуї. Французька сторона повинна була забезпечити будівництво статуї, а американська п`єдесталу для неї.

В 1940 році біля села Мещери Горьковської (нині Нижньогородська) область СРСР випав дощ зі срібних монет XVI—XVII ст. (усього близько тисячі штук).

1950-го чиказький хірург Річард Лоулер упродовж 45 хвилин виконав першу операцію з пересадки нирки людині.

В 1967-му Китай підірвав свою першу водневу бомбу.

1969 року на сцені Бродвея відбулася прем`єра мюзиклу "О! Калькутта!" — перша постановка, в якій на сцені грали оголені актори.

У 1985 році з`явилася кабельна телемережа "Discovery".

Мовлення каналу засноване на документальних передачах про науку (спрощені для більшості людей), технології та історії. Канал проникає в 431 млн будинків у 170 країнах.

В 2008-му організація Mozilla Foundation влаштувала так званий День Завантаження 2008.

Це було здійснено з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж однієї доби. В ролі програми виступав веб-оглядач Mozilla Firefox 3.

Цього дня народилися:

В 1911-му — Віктор Некрасов, російський радянський письменник ("Пригоди капітана Врунгеля", "У окопах Сталінграда").

1939-го народився Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.

Найвідоміші роботи: "Родинне життя", "Ілюмінація", "Захисні кольори", "Спіраль", "Рік спокійного сонця", "Брат нашого Бога". Занусссі - переможець міжнародних кінофестивалів, директор та художній керівник Державної кіностудії "TOR".

1953 року народився Іван (Іво) Бобул, український співак, композитор. Народний артист України.

Багато пісень з репертуару Іво Бобула стали народними шлягерами: "Душі криниця", "Місячне колесо", "Якщо любиш, кохай", "На Україну повернусь", "Скрипалю", "Одна єдина" та багато інших. Іво Бобул не є популярним серед молоді та молодих українських виконавців, але став дуже відомим, коли гурт "Танок на Майдані Конґо" створив саркастичну пісню "Іво Бобул", де співака представлено у вигляді супергероя.

ТСН