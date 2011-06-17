Гаррі Поттер повертається?

Британська письменниця Джоан Роулінг, автор книг про Гаррі Поттера запустила новий сайт, який натякає на можливе продовження поттеріани.

Сайт розташований за адресою pottermore.com, що можна перекласти як більше Поттера. На головній сторінці розміщено написи Pottermore і Coming Soon (Незабаром відкриття), а також підписи Роулінг, повідомляє сайт шанувальників Гаррі Поттера HPANA.

Ресурс Pottermore.com був запущений в середу, 15 червня. Про те, про що буде сайт і яке його призначення, поки не ясно.

Проте відомо, що його відкриттю передував конкурс, проведений на різноманітних фан-сайтах. Так, шанувальникам поттеріани потрібно було відвідувати тематичні онлайн-майданчики і збирати на них координати різних точок на планеті. Потім ці дані потрібно було ввести в рядок пошуку на сайті SecretStreetView, і з перших букв назв тих чи інших населених пунктів скласти поєднання Pottermore.com.

Відкриттю Pottermore.com передував конкурс, проведений на різноманітних фан-сайтах. Так, шанувальникам поттеріани потрібно було відвідувати тематичні онлайн-майданчики і "збирати" на них координати різних точок на планеті. Потім ці дані потрібно було ввести в рядок пошуку на сайті SecretStreetView, і з перших букв назв тих чи інших населених пунктів скласти поєднання Pottermore.com.

Сама письменниця поки не прокоментувала появу нового ресурсу.

Нагадаємо, що в жовтні 2010 року в інтерв`ю Опрі Вінфрі Роулінг заявила, що не виключає можливості написання в майбутньому чергової книги про Гаррі Поттера.

Сьома і остання книга поки в літературній серії - Гаррі Поттер і Дарунки Смерті - вийшла в 2007 році.

Корреспондент