13 липня в історії
1938-й — відкрився перший у світі телетеатр у Бостоні
1882 рік — у Ризі відкрита телефонна мережа (53 апарати).
1930 року відбувся початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї (матч Франція — Мексика — 4:1).
У першості взяли участь загалом 13 команд. Крім французів і мексиканців, це були Чилі, Аргентина, Югославія, Бразилія, Болівія, Перу, Румунія та господарі уругвайці, які й стали чемпіонами.
1938-й — відкрився перший у світі телетеатр у Бостоні.
За 25 центів 200 глядачів мали змогу протягом 45 хвилин спостерігати шоу з піснями й танцями. Сама вистава відбувалася поверхом вище й передавалася за допомогою телебачення.
1956 року в місті Хайфа закладено наріжний камінь метрополітену.
Це єдине метро в Ізраїлі (за назвою гори Кармель — "Кармеліта") було здане в експлуатацію у 1959 році і зараз налічує шість станцій.
В 1996 році султан Брунею влаштував найдорожчий у світі прийом (30 млн. доларів плюс 17 млн. за концерт Майкла Джексона).
Народилися:
100 до н. е. — Гай Юлій Цезар, давньоримський державний і політичний діяч, полководець, письменник.
Диктатор Римської республіки, багаторазовий консул. Завоював Галлію, розширив державу до берегів Північної Атлантики, почав завоювання Британії. Діяльність Цезаря докорінно змінила культурний і політичний вигляд Західної Європи і залишила визначний слід в житті наступних поколінь європейців. Від імені Цезар пішли назви монарших посад "кайзер" ("цісар") і "цар".
У 1923 році народився Михайло Пуговкін, радянський кіноактор
Серед найвідоміших фільмів Пуговкіна — "Весілля в Малинівці", "Спортлото-82", "Іван Васильович змінює професію". Загалом, за роки творчої кар`єри актор знявся в 101 кінофільмі.
1942 року — Форд Гаррісон, американський актор ("Зоряні війни", "Індіана Джонс", "Літак президента", "Втікач").
Американський актор Гаррісон Форд може вважатися найбільш високооплачуваним кіноактором останньої чверті 20-го століття. Його найбільш відомими ролями є ролі космічного пілота Хена Соло в серіалі Зоряні війни і археолога, любителя пригод Індіани Джонса в "Шукачах втраченого ковчега" і наступних сіквелах. Форд зіграв головні ролі в багатьох голлівудських фільмах, які дали рекордні касові збори, серед них "Літак президента", "Втікач", "Той, що біжить по лезу", "Ігри патріотів», "Презумпція невинності" та у рімейку фільму "Сабріна". Форд є другим актором за касовими зборами в світі після Едді Мерфі.
У 1944-му народився Ерне Рубік, угорський винахідник знаменитого кубика, названого його іменем.
1967-го — Бенні Бенассі, італійський діджей
13 липня 1969 року народився Олесь Бузина, український письменник, журналіст, телеведучий. Найбільш відомий за книгою Вурдалак Тарас Шевченко, яка була визнана такою, що розпалює міжнаціональну ворожнечу.