13 липня в історії

1882 рік — у Ризі відкрита телефонна мережа (53 апарати).

1930 року відбувся початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї (матч Франція — Мексика — 4:1).

У першості взяли участь загалом 13 команд. Крім французів і мексиканців, це були Чилі, Аргентина, Югославія, Бразилія, Болівія, Перу, Румунія та господарі уругвайці, які й стали чемпіонами.

1938-й — відкрився перший у світі телетеатр у Бостоні.

За 25 центів 200 глядачів мали змогу протягом 45 хвилин спостерігати шоу з піснями й танцями. Сама вистава відбувалася поверхом вище й передавалася за допомогою телебачення.

1956 року в місті Хайфа закладено наріжний камінь метрополітену.

Це єдине метро в Ізраїлі (за назвою гори Кармель — "Кармеліта") було здане в експлуатацію у 1959 році і зараз налічує шість станцій.

В 1996 році султан Брунею влаштував найдорожчий у світі прийом (30 млн. доларів плюс 17 млн. за концерт Майкла Джексона).

Народилися:

100 до н. е. — Гай Юлій Цезар, давньоримський державний і політичний діяч, полководець, письменник.

Диктатор Римської республіки, багаторазовий консул. Завоював Галлію, розширив державу до берегів Північної Атлантики, почав завоювання Британії. Діяльність Цезаря докорінно змінила культурний і політичний вигляд Західної Європи і залишила визначний слід в житті наступних поколінь європейців. Від імені Цезар пішли назви монарших посад "кайзер" ("цісар") і "цар".

У 1923 році народився Михайло Пуговкін, радянський кіноактор

Серед найвідоміших фільмів Пуговкіна — "Весілля в Малинівці", "Спортлото-82", "Іван Васильович змінює професію". Загалом, за роки творчої кар`єри актор знявся в 101 кінофільмі.

1942 року — Форд Гаррісон, американський актор ("Зоряні війни", "Індіана Джонс", "Літак президента", "Втікач").

Американський актор Гаррісон Форд може вважатися найбільш високооплачуваним кіноактором останньої чверті 20-го століття. Його найбільш відомими ролями є ролі космічного пілота Хена Соло в серіалі Зоряні війни і археолога, любителя пригод Індіани Джонса в "Шукачах втраченого ковчега" і наступних сіквелах. Форд зіграв головні ролі в багатьох голлівудських фільмах, які дали рекордні касові збори, серед них "Літак президента", "Втікач", "Той, що біжить по лезу", "Ігри патріотів», "Презумпція невинності" та у рімейку фільму "Сабріна". Форд є другим актором за касовими зборами в світі після Едді Мерфі.

У 1944-му народився Ерне Рубік, угорський винахідник знаменитого кубика, названого його іменем.

1967-го — Бенні Бенассі, італійський діджей

13 липня 1969 року народився Олесь Бузина, український письменник, журналіст, телеведучий. Найбільш відомий за книгою Вурдалак Тарас Шевченко, яка була визнана такою, що розпалює міжнаціональну ворожнечу.

ТСН