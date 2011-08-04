4 серпня в історії

У 1693 році французький чернець П`єр Дом Періньйон відкрив секрет виготовлення шампанського.

1777 рік — відставний англійський старший сержант полку легких драгунів Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший цирк.

У 1922-му відбувся похорон винахідника телефону Александра Белла. Протягом хвилини 13 мільйонів телефонів по всій Північній Америці мовчали.

У 2006 році Віктор Янукович вдруге став прем’єр-міністром України.

За його призначення проголосував 271 депутат. Таке стало можливе внаслідок утворення коаліції у форматі Партія регіонів—КПУ—СПУ.

Народилися:

У 1921 році — Моріс "Ракета" Рішар, канадський хокеїст, нападник.

У складі "Монреаль канадіенз" вісім разів ставав володарем Кубка Стенлі, першим закинув за сезон 50 голів, першим досяг рубежу 500 забитих шайб (всього 544).

1854 року — Марія Заньковецька (Адосовська), видатна українська акторка й театральна діячка, народна артистка радянської України. Знімалася також у кіно ("Наталка Полтавка").

У 1917 році народився Янка (Іван) Бриль, народний письменник Білорусі.

1921 рік — Моріс "Ракета" Рішар, канадський хокеїст, нападник.

У складі "Монреаль канадіенз" вісім разів ставав володарем Кубка Стенлі, першим закинув за сезон 50 голів, першим досяг рубежу 500 забитих шайб (всього 544).

1939 року народився Олег Зайцев, радянський хокеїст, захисник ЦСКА і збірної СРСР, дворазовий олімпійський чемпіон (1964, 1968), чотириразовий чемпіон світу.

У 1954 році народився Анатолій Кінах, український політичний і державний діяч, прем`єр-міністр України у 2001-2002 роках, голова УСПП (з 1996 року).

У 1961 році народився Барак Обама, американський політик, президент США з 2009 року від Демократичної партії. Перший темношкірий на цій посаді.

1970 рік — Гліб Самойлов, російський рок-музикант, учасник групи "Агата Крісті".

У 1985-му народилася Дар`я Астаф`єва, українська модель і співачка, вокалістка групи "Нікіта".

Здобула популярність, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу "Playboy" (55th Anniversary Playmate).

ТСН