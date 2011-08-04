24 серпня в рамках святкування 20-ї річниці Незалежності України у Вінниці відбудеться весільний фестиваль «Міцна сім`я - міцна держава».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Свято розпочнеться о 13.00 біля Будинку офіцерів, де буде сформовано кортеж із прикрашених весільною атрибутикою ретро-автомобілів та лімузинів. В автомобілях їхатимуть наречені та одружені пари, які бажають повернути день свого весілля та ще раз одягнути святкове вбрання. Святковий кортеж приїде на місце проведення весільного фестивалю, під час якого буде презентовано кращі ресторани міста, салони краси, студії флористичного дизайну, весільні салони тощо.

Також відбудеться «Весільний бум», під час якого офіційно зареєструють шлюби пар, у яких день весілля співпадає із Днем Незалежності України.

Крім того, в рамках фестивалю танцювальні студії проводитимуть майстер-класи з весільного вальсу та рок-н-ролу, а також конкурс майстерності серед розпорядників весіль.

«Кращі ведучі різних святкових заходів демонструватимуть свої вміння розважати гостей. А із парами, які беруть шлюб 24 серпня, проводитимуть традиційні весільні обряди («чоботи», конкурс весільних старост тощо)», - повідомила директор департаменту культури Вінницької міської ради Ірина ФРЕНКЕЛЬ.

Крім того, у програмі фестивалю відбудеться також демонстрація найяскравіших весільних обрядів різних народів, показ весільного вбрання, гра «Кохання з першого погляду», весільний open-air тощо.