У понеділок, 15 серпня, у Харкові відбудеться «Пивна олімпіада - Майстер з розливу пива 2011».

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, захід відбудеться у рамках роботи Німецько-українського тренінгового центру з підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу.

Захід проводиться для підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу в ході підготовки до проведення в місті матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Олімпіада складатиметься з теоретичної частини та змагань. Під час теоретичної частини заходу відвідувачі ознайомляться з історією напою, критеріями його правильної подачі та розливу, сортами і різновидами пива, культурою й традиціями вживання пива в різних країнах світу, дізнаються про сучасні тенденції його виробництва.

Після цього пройдуть змагання з професійного розливу пива.

Для проведення конкурсу до Харкова запрошений німецький експерт міжнародного класу з ресторанної справи Людвіг ЯКС. Учасників олімпіади також оцінюватимуть відомі місцеві пивовари, ресторатори й бармени.

За результатами олімпіади всі її учасники отримають сертифікати й пам`ятні призи від офіційних спонсорів заходу, призери - почесні медалі за I, II і III місце.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в рамках підготовки до Євро-2012 пивна олімпіада відбулась у Львові.

Подібні заходи також плануються в інших містах України, що прийматимуть чемпіонат.