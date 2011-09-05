У Києві висаджено найдовшу в Європі алею сакур

3 вересня в Києві, в одному із найпопулярніших місць відпочинку мешканців Деснянського району парку Кіото керівництво столичної державної адміністрації спільно з членами японської делегації висадили алею сакур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами керівника столиці Олександра ПОПОВА, алея у парку Кіото стане однією з найдовших у Європі алей сакур.

«30 років тому було прийнято рішення про заснування парку Кіото. Це було відразу після підписання угоди про співробітництво і розвиток Києва та Кіото – культурної столиці Японії. Цього року дружбі міст-побратимів виповнюється 40 років. На честь цього ми спільними зусиллями створимо алею сакур у парку Кіото», - зазначив О.ПОПОВ.

Він повідомив, що наразі реконструйовано цей парк і пообіцяв на цьому не зупинятися.

«Крім сакури, в парку будуть висаджені інші традиційні японські рослини. Переконаний, що незабаром цей парк стане одним із найкращих у столиці», – зазначив керівник Києва.