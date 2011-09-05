5 вересня в історії

5 вересня 1698 року Петро I, щоб прищепити своїм підданим моду, прийняту в європейських країнах, встановив податок на бороди.

1885 рік – у США на сервісній станції Джейка Гампера встановлено перший у світі бензиновий насос.

1958-го в США фірма "Ampex" представила перший кольоровий відеомагнітофон.

1967-й — амністія кримських татар без права повернення в Крим.

В указі президії Верховної Ради СРСР зазначено: "Ці огульні обвинувачення щодо всіх громадян татарської національності, які проживали в Криму, повинні бути зняті, тим більше, що в трудове й політичне життя суспільства прийшло нове покоління людей". Президія Верховної Ради СРСР постановила: "Перше - скасувати відповідні рішення державних органів у частині, що містила огульні обвинувачення щодо громадян татарської національності, які проживали в Криму". Але водночас – "друге - відзначити, що татари, які раніше проживали в Криму, вкорінилися на території Узбецької та інших союзних республік.. "

1972 року палестинська терористична організація "Чорний вересень" під час Олімпіади в Мюнхені захопила в заручники команду Ізраїлю.

Жертвами теракту стали 11 членів ізраїльської олімпійської збірної (4 тренери, 5 спортсменів і 2 суддів), а також один німецький поліцейський. О 4:10 ранку вісім озброєних терористів увірвалися в резиденцію ізраїльської делегації в Олімпійському селі, розстріляли на місці двох спортсменів, ще дев`ятьох взяли в заручники. Терористи вимагали звільнити з ізраїльських в`язниць 232 членів Організації визволення Палестини і двох німецьких терористів, а також 16 ув`язнених із тюрем Західної Європи. Уряд Голди Меїр відмовилося виконати ці умови, однак міністр внутрішніх справ ФРН Ганс-Дітріх Геншер продовжував переговори з терористами до вечора. Мер Олімпійського містечка Вальтер Трегер, президент німецького олімпійського комітету Віллі Дауме і баварський міністр внутрішніх справ Бруно Мерк пропонували взяти їх у заручники замість спортсменів, але терористи відмовилися.

Терористів разом із заручниками доправили на військовий аеродром Фюрстенфельдбрук, де на них чекав літак "Боїнг-737", який нібито мав відправитися в Каїр. Операція із задіянням переодягнених поліцейських не вдалася: в перестрілці, що тривала майже півтори години, були вбиті всі заручники й терористи.

У 1977 році НАСА запустила до Юпітера й Сатурна автоматичну міжпланетну станцію "Вояджер-1".

Тепер це найдальший від Землі й найшвидший об`єкт, створений людиною. Зараз він уже вийшов за околиці Сонячної системи.

1980-го було відкрито найдовший у світі дорожній тунель Сент-Готтард (завдовжки 16 км) від Гошенена до Айроло, Швейцарія.

У 1982-му американська компанія "Юнісон корпорейшн" за сприяння Держтелерадіо СРСР провела перший космічний телеміст Москва - Лос-Анджелес.

Народилися:

У 1946 році - Фредді Меркюрі (Фарух Балсара), британський співак і рок-музикант, лідер групи Queen.

. Відрізнявся потужним і своєрідним голосом. Був автором безлічі хітів групи Queen, умів чудово поєднувати в одній композиції різні жанри, що позначилося на розвитку сучасної музики в цілому.

Відеокліп на пісню "Bohemian Rhapsody" Меркюрі став першим відеокліпом в історії шоу-бізнесу, а сама композиція отримала титул "Найкраща пісня тисячоліття".

Помер від СНІДу в 1991 році, але досі є одним із найпопулярніших співаків у світі. Фредді розпорядився поховати його за звичаями маздаяснійської віри (зороастризму). Похорони проводилися закрито. Тіло рок-зірки кремували. Хоча кремація і не узгоджується із зороастрійськими звичаями, вона була вимушеним заходом, адже за зороастрійськими приписами тіло Фредді повинні були залишити на відкритому місці на поживу тваринам і птахам, а британськими законами така процедура не передбачена.

1976-го народилася Тетяна Гуцу, українська гімнастка.

Дворазова олімпійська чемпіонка 1992 року (у складі Об`єднаної команди, в абсолютній та командній першостях). Також на Олімпіаді в Барселоні здобула "срібло" на різновисоких брусах і "бронзу" - у вільних вправах.

Чемпіонка світу 1991-го в команді, срібна призерка на брусах і колоді.

Закінчивши спортивну кар`єру, одеситка Гуцу переїхала до США, де працює тренером і має американське громадянство.

5 вересня 1979 року народився Андрій Запорожець, український музикант вокаліст дуету "5nizza".

ТСН