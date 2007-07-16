Томенко звинувачує столичну владу в знищенні української культури в Києві

Народний депутат V скликання, член БЮТ Микола ТОМЕНКО звинувачує владу Києва у здійсненні заходів, що нищать українську культуру.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами М.ТОМЕНКА, на сьогоднішній день можна констатувати, що Київ поступово перестає бути столицею української освіти, культури і духовності. Він наголосив, що судячи з усього, команда Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО розгорнула кампанію “За Київ без української культури”. М.ТОМЕНКО підкреслив, що такі загрозливі процеси почалися з руйнування історичних об’єктів Київської фортеці і продовжилася “виселенням” та розриванням угод зі столичними видавництвами, мистецькими та культурними організаціями. “Так, сьогодні перед загрозою виселення опинилися, зокрема, видавництва “Мистецтво”, “Знання”, Центр сучасного мистецтва “Совіарт”, Музей однієї вулиці, арт-галереї та десятки інших культурно-мистецьких об’єктів”, - наголосив він.

На думку М.ТОМЕНКА, парадокс полягає у тому, що, незважаючи на укази Президента й розпорядження уряду, закриття подібних мистецьких і культурних закладів столиці продовжуються. “Водночас, і влада у відповідь на це не здійснює ніяких серйозних кроків для впорядкування такої ситуації. Можливо, через те, що політичні сили прем’єр-міністра та голови Верховної Ради складають основу більшості Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що попри всю критику до різноманітних періодів існування сучасного Києва, ще ніколи, наприклад, Андріївський узвіз не стояв перед загрозою його перетворення на район банківських та торгових офісів. “Ситуація сьогодні настільки загрозлива, що якщо керівництво країни не здатне буде захистити культурний Київ від експансії команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, для якої культурна сфера обмежується захопленнями нумізматикою та антикваріатом, то цілком можна прогнозувати, що найближчим часом самі кияни будуть захищати свої права на те, щоб видавати книжки українською мовою, організовувати виставки, мистецькі вечори, забезпечувати діяльність музеїв, театрів тощо”, - наголосив він.