Сьогодні у Львові стартує Форум видавців. Форум триватиме до 18 вересня.

«Львів – це центр книжкової культури. Бо в Україні нема міста, де би був такий форум видавців і така кількість присутніх письменників на ньому. Речі, які ми вже робимо, потрібно підсилювати і розвивати. Ми щороку проводимо Форум видавців, конкурс на фінансову підтримку книговидання, закуповуємо книжки, допомагаємо у відкритті україномовних книгарень. Потрібно надалі об’єднувати зусилля міста, громади Львова, активних письменницьких кіл і ми досягнемо статусу книжкової столиці», - цитує міського голову Львова Андрія САДОВОГО прес-служба міської ради.

Львівська міськрада є одним із головних партнерів форуму.

На Форумі видавців цьогоріч заплановано 18-й Львівський міжнародний книжковий ярмарок (15-18 вересня), 17-й всеукраїнський конкурс «Найкраща книга форуму-2011», 6-й Львівський міжнародний літературний фестиваль (14-19 вересня), 4-й Львівський міжнародний видавничий бізнес-форум (14-16 вересня), 2-й Львівський бібліотечний форум (15-16 вересня), перший в Україні міжнародний перекладацький фестиваль «TRANSLIT», 7-й фестиваль «Молода республіка поетів», «Ніч поезії і музики non-stop».

За словами організаторів форуму, очікується приїзд понад 300 авторів із 25 країн світу. Вперше участь візьмуть представників Австралії, Білорусі, Бразилії, Грузії, Естонії, Конго, Нігерії, Нової Зеландії, Сербії, США, Туреччини, Швейцарії.

Цьогорічним зірковим гостем форуму стане Ерленд ЛУ – норвезький письменник, сценарист. Авторський вечір Е.ЛУ відбудеться 15 вересня.

Цьогорічними сценами форуму стануть Львівська обласна філармонія, Львівський академічний духовний театр «Воскресіння», Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса, Перший Український театр для дітей та юнацтва, кав’ярня «Штука», культурно-мистецький центр «Дзиґа», галерея «Музей ідей», музей-ресторан «Сало», фестиваль-ресторація «Лівий берег», ресторан «Дім легенд» (бібліотека), мистецька галерея Гері Боумена, кав`ярня-книгарня «Кабінет», галерея «Кораллі», книгарня «Є», ресторан-клуб «Атмосфера». В кожному з цих місць організатори запланували проведення різноманітних заходів.