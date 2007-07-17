13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція народного артиста РФ Валентина Гафта з нагоди творчого вечора актора , який відбудеться у Києві 18 липня. У прес-конференції також візьмуть участь голова правління Українського Фонду Миру Людмила Супрун і генеральний продюсер компанії “Едвайс” Оксана Немчук (вул.. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.