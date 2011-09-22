Сьогодні Посол Польщі Генрик Літвін прочитає лекцію в Могилянці

Сьогодні, 22 вересня 2011 року, о 18:00 Києво-Могилянська академія запрошує на лекцію Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Польща в Україні доктора Генрика Літвіна.

Лекцією пана Посла «Двадцятиріччя польсько-українських взаємин» розпочинається цикл зустрічей із Послами країн – членів ЄС під загальною назвою «Європейський клуб». Зазначена лекція є першим публічним виступом Генрика Литвина перед широким загалом після початку виконання його повноважень в Україні.

***Генрик Литвин – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні, історик за освітою, автор книжок з історії давньої Речі Посполитої, зокрема дисертації «Наплив польської шляхти в Україну 1569-1648» (вид. 2000) та «Рівні до рівних. Київська репрезентація у Сеймі 1569-1648» (2009). Довголітній дипломат. Виконував дипломатичні місії, зокрема в Італії, Україні, Росії, Білорусі. До прибуття в Україну у червні 2011 – заступник міністра закордонних справ Республіки Польща.

Лекцію організовано Центром польських та європейських студій НаУКМА.