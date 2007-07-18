Незабаром у Коростені відбудеться всеукраїнський фестиваль літератури “Просто так”

8 вересня у місті Коростень Житомирської області пройде щорічний всеукраїнський фестиваль сучасної української літератури “Просто так”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили міський голова Коростеня Володимир МОСКАЛЕНКО, письменник і член журі фестивалю Валерій НЕЧИПОРЕНКО, генеральний директор фірми ”ДіаВест”, що є генеральним спонсором фестивалю, Анатолій БАЛЮК.

Як повідомив В. НЕЧИПОРЕНКО, цього року фестиваль відбудеться уже ввосьме і проходитиме під патронатом Національної спілки письменників України і міського голови Коростеня.

Програма заходу складається з двох етапів. Сьогоднішня прес-конференція, за словами В. НЕЧИПОРЕНКА, розпочала перший, конкурсний етап. Організатори фестивалю закликають усіх бажаючих взяти участь у конкурсі: надсилати свої літературні твори на електронну або поштову адресу організаторів заходу. Всі твори будуть оцінені журі у складі семи письменників.

У свою чергу, А. БАЛЮК запевнив, що читатимуться абсолютно всі твори, написані всіма мовами, які нині існують на території України. Єдина вимога до авторів: якщо твір написаний будь-якою мовою, крім української і російської, додатково надати переклад.

8 вересня автори найкращих робіт, попередньо відібраних журі, вийшовши на сцену коростенського будинку культури, зможуть зачитати свої твори перед широким загалом. Змагання проводитимуться у п’яти номінаціях: “Проза”, “Поезія”, “Літературна критика”, “Дитяча література”, “Сатира та гумор”.

Крім того, В. НЕЧИПОРЕНКО повідомив, що вперше організатори фестивалю вирішили доповнити програму заходу акцією “Література свіжого повітря”. Для проведення цього заходу буде відведена ділянка землі на березі річки Уж. За три дні до фестивалю усім бажаючим буде забезпечена можливість встановити намет на природі, представити свою творчість та познайомитися з творами інших авторів.

До того ж, зауважив В. НЕЧИПОРЕНКО, у рамках конкурсу буде проведено дитячу програму , участь в якій зможуть взяти участь діти віком до 16 років.

За словами В. НЕЧИПОРЕНКА, цьогорічні переможці конкурсу гарантовано отримають за свою творчість досить великі гонорари. На сьогодні Дирекція фестивалю вже може забезпечити переможцю нагороду у розмірі 5 тис. грн. і ноутбук фірми “ДіаВест”, а також премії у 1 тис., 500 і 250 грн. за відповідно перше, друге і третє місце у кожній з п’яти номінацій. Оскільки підписання спонсорських угод ще триває, розмір винагороди за перше місце, за словами В.НЕЧИПОРЕНКА, планується збільшити до 10 тис. грн., а інших премій – до 2-3-х тис. грн.

В. НЕЧИПОРЕНКО також зауважив, що порівняно із минулим роком, коли кількість учасників вимірювалась десятками, а гонорари – сотнями гривень, в цьому році відчувається прогрес - кількість учасників можна буде рахувати сотнями, а премії – тисячами.

Попри очевидні позитивні зрушення, за словами В.НЕЧИПОРЕНКО, зупинятися на досягнутому ще зарано. “Коли літературні вечори в Україні будуть збирати повні палаци, коли літератори будуть отримувати за свої виступи солідні гонорари, тоді можна буде сказати, що наша література в повному порядку”, - резюмував він.

У свою чергу, В. МОСКАЛЕНКО зазначив, що влада і громада Коростеня, спонсори та ЗМІ приділяють велику увагу фестивалю. За його словами, підтримка відчувається і від наших співвітчизників, котрі живуть за кордоном, зокрема, з Російської Федерації, США, Ізраїлю.