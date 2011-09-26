Жовтень у Києві почнеться з Г4Б Fest

Першого вік-енду жовтня в Києві відбудеться Г4Б. Fest. Це фестиваль на захист старовинної київської садиби за Європейською площею. Протягом двох днів у затишному дворі будинку за адресою Грушевського 4Б відбуватимуться художні, музичні, літературні та просвітницькі дійства, які покажуть можливості функціонування цього простору як культурно-громадського центру.

1 жовтня

11:00 Відкриття фестивалю

12:00 Перформанс Євгена Насадюка Вид згори

13:00 Відкриття виставкок: Зоологічний оптимізм, Сторонні

14:30 Літературний урбан-слем. Ведучий: Артем Полежака

17:30 Концерт: Комісія і Бик, Sviter, Paul Graneck, Misty_bend, Десь Там Сам, Intellekt, Тіні в Раю, Jt Fresh.

2 жовтня

11:00 - Відкриття другого дня фестивалю.

14:00 Майстерклас з Upcycling від Аліни Копиці - виготовлення сувенірів зі сміття.

16:00 Перформанс Tanzlaboratoium Як би

17:00 Концерт: Illusions, Гапочка, Софі Віллі, Наголос на Голос, Zapaska, Nameless

21:00 Фаєршоу

Також протягом обох днів діятимуть:

Робочі групи з позитивних міських практик

Ярмарок магазину Щастя

Чайна Культ Ра

Захід є частиною проекту МГО Мистецька Платформа у співпраці з Німецьким культурним центром Goethe-Institut «Збереження будинку по вулиці Грушевського 4Б та його трансформація на громадсько-культурний центр H4B».

Подробиці тут.

