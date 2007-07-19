Етнофестиваль “Підкамінь-2007” перенесено на 24-26 серпня

Етнографічний фестиваль “Підкамінь-2007”, що мав відбутися 20-22 липня у с. Підкамінь (Бродівський район Львівської області) перенесено на 24-26 серпня через техногенну аварію на Львівщині.

Про це повідомляють організатори фестивалю на його офіційній веб-сторінці.

Як ідеться у повідомленні, місце проведення фестивалю знаходиться поряд із Буським районом, де сталася аварія потяга, що перевозив жовтий фосфор.

Планується, що у фестивалі візьмуть участь гурти «Свята Ватра», «ТІК», «Бумбокс», гурт мандрівних дяків «Вертеп», «Кому Вниз», «Гуцул Каліпсо», «Дримба да Дзиґа», «Бурдон», «Ломага Бенд», «Оркестр VITO» та інші.

Майданчиком для триденного музичного і мистецького дійства стане урочище між пам’яткою природи Камінь та Монастирем (пам’ятка архітектури XVIІ – ХІХ століття). Очікується, що на фестиваль приїде понад 10 тисяч гостей.

Організаторами фестивалю виступають мистецьке об’єднання «Дзиґа», громадське об’єднання «Вірменська 35», Управління культури та туризму Львівської обласної державної адміністрації, Бродівська райдержадміністрація та Підкамінська селищна рада.