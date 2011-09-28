Українці стали більше подорожувати по своїй країні
Всеукраїнська асоціація туроператорів
Українські туристи стали проявляти більший інтерес до подорожей Україною.
Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Україні Віктор Зінченко на прес-конференції.
За його словами, найбільшу популярність придбали так звані "уїк енд - тури", розраховані на 2-3 дні. "Зараз намітилася позитивна тенденція на внутрішніх туристичних маршрутах, - сказав В. Зінченко, - наші люди зрозуміли, що можна прекрасно провести час у вихідні, подорожуючи на короткі відстані, тобто по країні. По-перше, це цікавіше, ніж сидіти вдома біля телевізора, а по-друге, такі подорожі малобюджетні для сім`ї і їх легше спланувати всього за кілька днів ".
В. Зінченко розповів, що кияни, зокрема, охоче подорожують в Чернігів, Переяслав-Хмельницький, Полтаву, Житомир, Вінницю, Канів, Умань та інші міста. А також висловив думку, що попит на такі короткі подорожі буде збільшуватися.