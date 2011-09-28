Українці стали більше подорожувати по своїй країні

Українські туристи стали проявляти більший інтерес до подорожей Україною.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Україні Віктор Зінченко на прес-конференції.

За його словами, найбільшу популярність придбали так звані "уїк енд - тури", розраховані на 2-3 дні. "Зараз намітилася позитивна тенденція на внутрішніх туристичних маршрутах, - сказав В. Зінченко, - наші люди зрозуміли, що можна прекрасно провести час у вихідні, подорожуючи на короткі відстані, тобто по країні. По-перше, це цікавіше, ніж сидіти вдома біля телевізора, а по-друге, такі подорожі малобюджетні для сім`ї і їх легше спланувати всього за кілька днів ".

В. Зінченко розповів, що кияни, зокрема, охоче подорожують в Чернігів, Переяслав-Хмельницький, Полтаву, Житомир, Вінницю, Канів, Умань та інші міста. А також висловив думку, що попит на такі короткі подорожі буде збільшуватися.

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