У «Парку Київська Русь» відбудеться свято пісні «Слов’янська душа»
Та програма "Сила духу богатирського"
У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район, Київська область) 1 жовтня відбудеться свято пісні «Слов’янська душа».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, гості свята зможуть почути автентичну слов’янську музику у виконанні народних співочих колективів та побачити театралізовану виставу Театру Парку.
«Розвернеться слов’янська душа, відкриється глядачам духовність, традиції та ментальність слов’янського народу. Усіх поціновувачів щирих і світлих пісень, які здавна так люблять співати слов’янські народи, Парк запрошує на свято пісні», - прокоментували у прес-службі.
2 жовтня у Парку відбудеться розважальна програма "Сила духу богатирського".
Цього дня пройдуть змагання «Олімпійські ігри на Русі».
«Відвідувачі поринуть у магічну епоху непереборних богатирів і славетних битв. Дійство розпочнеться унікальним церемоніалом запалення Олімпійського вогню та урочистою ходою учасників Олімпіади. У ході інтерактивних змагань за участю глядачів, спортивно-розважальної програми на основі ігор і забав Київської Русі «Садко», буде визначено три головні номінації: "найсильніший богатир", "найшвидший богатир" та "найвлучніший богатир», - розповів режисер дійства Олександр АНДРІЄНКО.
За його словами, «Олімпійські ігри на Русі» містимуть в собі піші змагання - стрільба з луку, метання списів, силові розваги, кінні змагання - ведення бою верхи на коні, змагання на князівській стайні та командні змагання - турнір з давньослов`янського футболу та княжий квест з автентичними елементами підготовки витязів до ратної справи.
Крім того, у ході Олімпіади визначатиметься кращий княжий вершник-воїн, шляхом перевірки роботи з турнірним списом, мечем і взаємодії з конем.
Імена переможців будуть урочисто занесені в Книгу слави «Парку Київська Русь».