У «Парку Київська Русь» відбудеться свято пісні «Слов’янська душа»

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район, Київська область) 1 жовтня відбудеться свято пісні «Слов’янська душа».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, гості свята зможуть почути автентичну слов’янську музику у виконанні народних співочих колективів та побачити театралізовану виставу Театру Парку.

«Розвернеться слов’янська душа, відкриється глядачам духовність, традиції та ментальність слов’янського народу. Усіх поціновувачів щирих і світлих пісень, які здавна так люблять співати слов’янські народи, Парк запрошує на свято пісні», - прокоментували у прес-службі.

2 жовтня у Парку відбудеться розважальна програма "Сила духу богатирського".

Цього дня пройдуть змагання «Олімпійські ігри на Русі».

«Відвідувачі поринуть у магічну епоху непереборних богатирів і славетних битв. Дійство розпочнеться унікальним церемоніалом запалення Олімпійського вогню та урочистою ходою учасників Олімпіади. У ході інтерактивних змагань за участю глядачів, спортивно-розважальної програми на основі ігор і забав Київської Русі «Садко», буде визначено три головні номінації: "найсильніший богатир", "найшвидший богатир" та "найвлучніший богатир», - розповів режисер дійства Олександр АНДРІЄНКО.

За його словами, «Олімпійські ігри на Русі» містимуть в собі піші змагання - стрільба з луку, метання списів, силові розваги, кінні змагання - ведення бою верхи на коні, змагання на князівській стайні та командні змагання - турнір з давньослов`янського футболу та княжий квест з автентичними елементами підготовки витязів до ратної справи.

Крім того, у ході Олімпіади визначатиметься кращий княжий вершник-воїн, шляхом перевірки роботи з турнірним списом, мечем і взаємодії з конем.

Імена переможців будуть урочисто занесені в Книгу слави «Парку Київська Русь».