У Києві презентували альбом художниці Галини Москвітіної

У філії Київського національного музею російського мистецтва, відомому як "Шоколадний будинок", відбувся вечір, присвячений презентації альбому художниці Галини Москвітіної "Ангели Боги Будди".

Цей захід, організований приватним фондом "Arcane Аrt", відзначив початок світового турне серії картин художниці під назвою "Кодекс Світла".

У ході вечора був презентований унікальний альбом Галини Москвітіної "Ангели Боги Будди". Альбом містить світанги відомої художниці, оригінали яких наразі знаходяться в приватних колекціях і фондах. Серед них такі картини як "Корабель Іштар", "Хмари та Птаха", "Качелі Жулая", "Школа Танцю" та інші.

Ангели Галини Москвітіної - це відображення принципу любові і співчуття людської душі, Боги - це мрія людини про щастя як творіння, Будди - це відображення принципу мудрості.

"Альбом "Ангели Боги Будди" займає вагоме місце в сучасному мистецтві і в творчості Галини Москвітіної.

Саме зараз проходить світовий тур виставки світангів художниці, який з успіхом стартував у Тель-Авіві. Тепер його чекають у Мілані, Лондоні, Києві та Нью-Йорку", - зазначила Діана Попова, представник приватного фонду "Arcane Art".

Про Галину Москвітіну

Галина Москвітіна - найтаємніша з сучасних художників. Завоювавши свого часу популярність як художник-графік і ілюстратор, вона зникла з арт-сцени, багато років провівши в монастирях Китаю та ашрамах Індії, осягаючи давні таємниці самовдосконалення. Її нещодавне повернення на арт-сцену відбулось у новій якості: художниця зробила надзвичайно складну роботу по синтезу духовних знань Сходу і Заходу та адаптації їх до західного розуму.

Жанр, в якому вона наразі працює, називається латернативний реалізм (від лат. "Світло" і "природа"), а картини називаються світанги (від "світло" і "якір") - тобто якоря світла на Землі.

У своїх нових творах Галина відображає знання, прозріння, натхнення, отримані нею за роки відсутності.

"Голос моїх картин далекий від епатажу, модного зараз у мистецтві. Мова моєї творчості - це тихе дихання серця. Це - запрошення до співучасті в гармонії буття, до співзвуччя пісні вічності, со-налаштованості з любов`ю, щастям і танцем Всесвіту. У присутності моїх світангів глядач може відчути свій власний світ", - каже художниця.