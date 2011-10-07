Стіва Джобса поховають за буддистським обрядом

Співзасновник корпорації Apple Стів Джобс, який помер 5 жовтня у віці 56 років, буде похований за буддистським обрядом, повідомив портал про сучасне мистецтво ArtLyst, не вказуючи джерело цієї інформації.

Сім`я культового новатора у сфері технологій досі не повідомляє про місце його поховання. Однак відомо, що Джобс за своїми переконаннями був буддистом, цю релігію він прийняв ще в 1973 році під час своєї поїздки до Індії, заради якої він кинув навчання в гуманітарному коледжі в США.

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На батьківщину він приїхав з поголеною головою і в традиційному індійському одязі.

За словами представників міста Сакраменто, на похоронах, які, як передають деякі ЗМІ, відбудуться на вихідних, будуть присутні тільки найближчі покійному люди.

Раніше "Баптистська церква Вестборо", відома своїм скандальним пікетуванням похорон багатьох знаменитостей, заявила, що влаштує протести також і на церемонії похорону Джобса.

"Він не вірив в бога і навчав гріху", - йдеться у повідомленні, поширеному баптистами. Цікаво, що заклик зірвати похорон Джобса активістка Мардж Фелпс розіслала за допомогою свого iPhone.

Співзасновник корпорації Apple Стів Джобс помер 5 жовтня після тривалої хвороби. Ще в 2003 році йому було встановлено діагноз "рак підшлункової залози". Хоча зазвичай це захворювання смертельне, у Джобса виявилася операбельна форма раку, і в 2004 році він переніс операцію.

У січні 2009 року Джобс знову пішов у шестимісячну відпустку через хворобу. Тоді лікарі знайшли в нього рак печінки. Після операції з пересадки органу та реабілітаційного періоду Джобс повернувся на роботу. У серпні Джобс залишив посаду глави Apple, його місце посів Тім Кук.

Корреспондент