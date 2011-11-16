Памела Андерсон зіграє Діву Марію

Зірка журналу Playboy і серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон зніметься в ролі Діви Марії для спеціального різдвяного шоу канадського коміка Рассела Пітерса, повідомляє Лента.ру.

Як очікується, шоу буде складатися з анімаційних вставок, комедійних скетчів і музичних номерів. У сценці з народженням Христа у хліві, де Андерсон зіграє Діву Марію, Рассел Пітерс зобразить святого Йосипа.