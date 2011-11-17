Басков влаштує Волочковій "медовий місяць" на Мальдівах

Новина про роман Миколи Баскова і Анастасії Волочкової минулого тижня підірвала інтернет-простір. Шанувальники тут же почали обговорювати - чи справжні між артистами почуття або це просто черговий піар-хід.

Поки фанати сперечаються, зірковий роман продовжує обростати новими подробицями.

Микола Басков, який епатує своїх шанувальників частіше, ніж самаЛеді Гага, про свої почуття до Насті готовий сурмити на весь світ.

"Я був у шлюбі сім років, потім у мене було два невдалих романи, і ось, нарешті, я знайшов людину, з якою мені добре. Дайте мені насолодитися цим відчуттям", - розповів Басков.

Серйозність намірів підтверджують не тільки слова Миколи і фотографії в соціальних мережах, а й вчинки співака.

Басков поділився секретом, що новорічні свята він планує провести з коханою жінкою далеко від снігу та міської суєти: "На початку січня я лечу до Барселони на концерт до Монтсеррат Кабальє, а потім ми з Настею відлітаємо на Мальдіви!".

ТСН