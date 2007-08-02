Мартін Скорсезе зніме фільм про королеву Вікторію

Оскароносний режисер Мартін Скорсезе виступить продюсером драми "The Young Victoria" ("Молода Вікторія") про британську королеву, котра правила імперією більше 60 років. Зйомки стрічки почнуться у серпні 2007 року, повідомляє Reuters. Вихід фільму в прокат призначено на 2009-й рік.

Режисером Скорсезе та його співродюсер Грем Кінг вибрали франко-канадця Жан-Марка Валле (Jean-Marc Vallee). Сценарій для стрічки написав Джуліан Феллоуз (Julian Fellowes), який одержав у 2002 році "Оскар" за "Госфорд-парк".

У ролі юної Вікторії у картині зайнялася Емілі Блант ("Диявол носить Prada"). Уїльяма IV, дядька майбутнього монарха і її попередника на троні зіграє Джим Бродбент. Міранда Річардсон погодилася на роль матері Вікторії – герцогині Кентської. Принца Альберта, чоловіка Вікторії, зіграє Руперт Френд ("Гордість і упередження", "Останній легіон").

За матеріалами: Lenta.ru