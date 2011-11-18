У Парижі відкривається виставка до 20-річчя СНД

У Парижі відкривається виставка до 20-річного ювілею утворення Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД (МФГС) Галина СКОРОБОГАТОВА, виставка відкривається 18 листопада на Набережній Аустерліц, 34 і триватиме до 28 листопада.

«Проект «Поруч» є візуальним дослідженням, що об`єднує традиційне мистецтво, авангард і найактуальніші творчі практики з 11 країн - учасниць СНД», - сказала Г.СКОРОБОГАТОВА.

За її словами, етноиыставка «Поруч», що демонструє культуру одночасно всіх держав СНД, відбуватиметься в Європі вперше.

Г.СКОРОБОГАТОВА відзначила, що на виставці буде представлено живопис, графіка, предмети матеріальної культури (халати, пряникові дошки, текстиль тощо), фотографії, відео, об`єкти, інсталяції.

За її словами, Україну представлять художники Микола МАЦЕНКО і Олег ТІСТОЛ.

Будуть також представлені роботи з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану.