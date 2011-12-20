Стас П'єха зняв свій новий кліп у Києві за гроші Пономарьова
11:24, 20 грудня 2011Культура
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Чоловіки здружилися після "Голосу країни"
Співак Стас П`єха зізнався Каті Осадчій в програмі "Світське життя", що дорожить своєю дружбою з Олександром Пономарьовим.
"Так вийшло, що гроші за кліп не встигли перевести з Москви і мені нічого не залишалося, як звернутися до Саші за допомогою. Він без роздумів дав мені потрібну суму, але гроші я йому ще не повернув", - зізнався П`єха.
Артист планує найближчим часом зустрітися з Пономарьовим або передати гроші все тим же перерахунком і подякувати йому за те, що виручив.
Щоправда, про яку суму йдеться - П"єха відмовився повідомляти, запевнивши, що не дуже велику.
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