Стас П'єха зняв свій новий кліп у Києві за гроші Пономарьова

Співак Стас П`єха зізнався Каті Осадчій в програмі "Світське життя", що дорожить своєю дружбою з Олександром Пономарьовим.

"Так вийшло, що гроші за кліп не встигли перевести з Москви і мені нічого не залишалося, як звернутися до Саші за допомогою. Він без роздумів дав мені потрібну суму, але гроші я йому ще не повернув", - зізнався П`єха.

Артист планує найближчим часом зустрітися з Пономарьовим або передати гроші все тим же перерахунком і подякувати йому за те, що виручив.

Щоправда, про яку суму йдеться - П"єха відмовився повідомляти, запевнивши, що не дуже велику.

ТСН