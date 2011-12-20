Померла Цезарія Евора

Африканська співачка Цезарія Евора пішла з життя 17-го грудня.

Зірка померла у віці 70-ти років у своєму рідному місті Кабо-Верде, повідомляє Бі-бі-сі.

Цезарію називали "Босоногою Дівою" через звичку виступати без взуття.

Евора починала свою кар’єру, співаючи у барах міста Мінделу на Заході Африки. До 1988-го року вона не записувала свої пісні.

Головним проривом виконавиці став її четвертий альбом "Miss Perfumado" 1992-го року. 300 тисяч копій цієї платівки було продано по всьому світу.

У 2004-му Цезарія отримала премію "Grammy" за свій альбом "Voz D`Amor".

Співачка стала відомою завдяки своїм сумним пісням, виконаним оксамитовим контральто. Її вокал часто порівнювали з легендою блюзу Біллі Холідей.

До речі, за все життя Босонога Діва випустила 10 альбомів.

Як зазначає видання, Евора мала схильність до алкоголю та сигарет, що негативно відбилося не її стані.

У 2008-му році зірка перенесла інсульт під час гастролей в Австралії. Пізніше у 2010-му році їй зробили складну операцію на серці.

На початку цього року Евора була вимушена припинити виступи через погане самопочуття.

"Я не маю сил, не маю енергії. Я хочу, щоб ви переказали моїм прихильникам: пробачте мене, але мені треба відпочити", - казала співачка у вересні.

До слова, Цезарія Евора була однією з найкращих у світі виконавиць так званого "морна" – блюзу, який є національною музикою островів Кабо-Верде.

У цій невеличкій державі оголосили два дні національної жалоби через смерть співачки. Президент країни назвав Евору "одним із головних культурних надбань Кабо-Верде".