Драйв у 40-ка містах України

Найбільший концертний тур молодих українських виконавців «Димна суміш» та «Sбей Пепел’s» охопить 40 міст України в рамках проекту djuce drive 2007. про це УНІАН повідомили в Djuce.

У рамках національного турне Djuce drive 2007 з 12 cерпня по 12 вересня гурти «Димна суміш» та «Sбей Пепел’s» презентуватимуть пісні з нових альбомів і заграють уже відомі шанувальникам композиції. Про це повідомили УНІАН у прес-службі організаторів туру.

Як зазначили в пре-службі, у рамках цього турне в 40 містах з населенням від 50.000 до 650.000 мешканців заграють молоді гурти „Димна суміш” та „Sбей Пепел’s”. Усі концерти відбуваються на центральних площах міст, тож відвідати їх можуть усі любителі сучасної популярної музики.

За словами пре-служби, для того, щоб об’єднати навколо музики талановиту молодь різних регіонів нашої країни концертний тур стартував одночасно у західному та східному напрямках. У західних областях хедлайнерами виступають гурт «Димна суміш», а на розігріві грає група «Н.Три», а на сході місцеву публіку тішитимуть своїми піснями поп-рокери «Sбей Пепел’s» з розігріваючим гуртом «PLAYOFF».

Сергій Французов, фронтмен гурту «Sбей Пепел`S» з приємністю зазначив:

- У рамках туру ми вперше презентуємо матеріал нового альбому, вихід якого планується у жовтні 2007 року. Ми раді, що з’явилась нагода один місяць пожити тим життям, до якого прагне кожен музикант. Відчуття концертного туру, живе спілкування з прихильниками, виступи перед публікою – це дуже важливий позитивний стимул для нас.

Олександр Чемерок, фронтмен гурту «Димна Cуміш» також задоволений, що його гурт має можливість відправитися у таке турне:

- Для нас це важлива практика виступів у рамках всеукраїнського концертного туру з напруженим графіком. Це незамінний досвід. Плюс – побачити першу реакцію глядачів на нові композиції.

***Цей проект стартував у 2005 році й зібрав на концертних майданчиках більше 100.000 українців, а у 2007-му очікується, що послухати „Димну сіміш” та „Sбей Пепел’s” прийдуть близько 500 000 осіб. Під час виступів гуртів проводитимутьcя веселі розіграші та конкурси, зокрема, відвідувачі концертів вигадуватимуть слогани своїх міст. Крім того, усі охочі зможуть поспілкуватися із молодими зірками, отримати фото та автографи улюблених виконавців.