Німеччина і Польща оспорюють рукопис Моцарта

Влада Німеччини вимагає повернення автографа 27 фортепіанного концерту Моцарта, що зберігається у краківській Ягеллонській бібліотеці. Цінний манускрипт опинився у Польщі під час Другої світової війни разом з іншими важливими архівними документами, зокрема, рукописами Гете.

Коли союзники почали бомбити Берлін, німці вивезли приблизно 500 ящиків з документами, пов`язаними з музикою і літературою, у фортецю Ксяз у Судетськіх горах, а звідти - в бенедектинський монастир у Кшешові. Після закінчення війни приблизно сто тисяч рукописів залишилися на польській території, одержали статус трофейних або переміщених цінностей і були передані в Ягеллонську бібліотеку.

Деяка кількість особливо цінних документів повернулися в НДР ще в 1970-х за ініціативою комуністичного уряду ПНР, але більшість як і раніше зберігається у Кракові. У Польщі їх вважають частковою компенсацією за ті 22 мільйони книг і сотні тисяч витворів мистецтва, знищених нацистами в роки Другою світовою. У Німеччині рукописи називають "останніми військовополоненими".

Переговори про долю моцартівського автографа та інших документів тягнуться більше десяти років. Поляки вважають претензії Німеччини "абсолютно безпідставними".

Lenta.ru