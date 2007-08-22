У Криму 3 вересня стартує XVI Український фестиваль дитячого кіно

З 3 по 9 вересня у м. Саки (АР Крим) у дитячому оздоровчому центрі "Зоряний" (ім. Титова) відбудеться фінальний етап ХVI Українського відкритого фестивалю дитячого, молодіжного кіно, телебачення та радіо „Кришталеві джерела”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, метою фестивалю „Кришталеві джерела” є стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреб дітей та молоді у творчості та самореалізації, розвиток та популяризація дитячої, молодіжної кіно-, фото-, аудіо-, відео творчості; створення сприятливих умов для розвитку діяльності дітей та молоді у галузі аудіовізуальних мистецтв. Крім того, фестиваль покликаний допомогти в обміні практичним досвідом організації та роботи дитячих, молодіжних фото-, кіно- відео-, телестудій, а також сприяти збільшенню мережі творчих об’єднань, дитячих та молодіжних теле- та радіостудій при професійних теле-, радіокомпаніях та підвищенню їх майстерності.

На фестиваль подано 257 робіт у номінаціях: кіно, телебачення, радіомовлення, фото.

Фінальна церемонія закриття фестивалю відбудеться 8 вересня 2007 року.

Як зазначається у повідомленні, засновниками фестивалю є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство освіти і науки України, Міністерство України в справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство культури і туризму України, Національна спілка кінематографістів України, Національна спілка фотохудожників України, Асоціація діячів кіноосвіти України.