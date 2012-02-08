Українцям радять утриматись від поїздок до Румунії

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям найближчим часом не планувати поїздки до Румунії.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

Такі рекомендації міністерство озвучило у зв`язку зі складними погодними умовами в цій країні (потужні снігопади, сильний вітер, низька температура).

"Румунські компетентні органи також попереджають про необхідність обов`язкового оснащення автотранспорту зимовими шинами, ланцюгами, лопатами та іншим відповідним обладнанням на випадок потрапляння у снігові замети", - йдеться у повідомленні.

Українська правда