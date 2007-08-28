Руслана роздала рекордну кількість автографів (Фото)

13:45, 28 серпня 2007
Культура
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У Львові відбулася велика концертна акція за участю Руслани

25 серпня у Львові відбулася велика концертна акція до Дня Незалежності за участю Руслани, Ал Ді Міоли та «Піккардійської терції».

25 серпня з нагоди Дня Незалежності у Львові на площі перед Ратушею відбулася велика концертна акція за підтримки компанії мобільного зв’язку МТС, у якій взяли участь Руслана та симфонічний оркестр «Леополіс», вокальна формація «Пікардійська терція» та один з найбільш знаних та впливових гітаристів світу, відзначений усіма існуючими нагородами серед рокової та джазової гітарної музики, Ал Ді Меола.

Акція привернула увагу багатьох представників ЗМІ, в першу чергу, складом артистів та своїм культурним значенням.

Нова відкрита сцена європейського рівня, створена спеціально для проведення концерту, дозволила вмістити великий склад симфонічного оркестру на спеціальному майданчику, а також розташувати велику та зручну VIP-зону.

Руслана постала перед публікою у несподіваному для всіх і фаховому для себе амплуа – диригента симфонічного оркестру, з прем’єрою фентезі-сюїти, яка тривала 18 хвилин. Не дивлячись на те, що концерт мав суто академічний характер, співачка виконала декілька своїх хітів, а в якості ексклюзиву – ліричну баладу з нового альбому.

Після завершення свого виступу та інтерв’ю співачка затрималась за сценою, щоб роздати автографи всім бажаючим. Прихильники не відпускали співачку протягом цілої години. Охорона ледь стримувала натовп.

Марія Петрів

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