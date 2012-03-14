У празькому музеї виставили найдорожчу в світі монету

У празькому Національному музеї на два дні виставили найдорожчу монету в світі — Double Eagle, вартість якої оцінюється в $ 8 млн.

Виставка нумізматичного раритету — американської золотої двадцятидоларової монети Double Eagle, випущеної 1933 року — триває у столиці Чехії з винятковими заходами безпеки. Унікальна монета знаходиться у спеціальній вітрині-сейфі під куленепробивним склом, повідомляє Чеське радіо.

Завідувач нумізматичною колекцією Національного музею в Празі Лубош Поланський називає цю подію "винятковою, тому що подібних монет у світі налічується всього лише 13 екземплярів".

"Празьке зібрання монет також містить безліч унікальних експонатів: стародавні грецькі, римські, кельтські, старовинні чеські монети. Але їх ніколи не виставляли на аукціон, тому визначити сьогоднішню ціну монет не можливо. Історична ж їхня цінність не піддається оцінці", — сказав Поланський.

Протягом понеділка унікальну американську монету подивилися 1800 осіб. Відвідувачі празького Національного музею зможуть побачити Double Eagle ще тільки у вівторок з 10 до 20 години, відвідування виставки безкоштовне.

Нагадаємо, що у 2010 році на аукціоні була продана рідкісна поштова марка Treskilling Yellow (Трискілінгова жовта), що стала найдорожчою маркою у світі — вона пішла з молотка за більш ніж $ 2,3 млн.

РИА Новости

