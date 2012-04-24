До Дня Перемоги відкриються два меморіали

07:20, 24 квітня 2012
Культура
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У Луганській області

У Луганській області до дня Перемоги відкриють два нові меморіали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник Управління культури і туризму Луганської облдержадміністрації Ірина Григор’єва.

За її словами, 5 травня в селі Новоборовське Старобільського району відбудеться відкриття стели «Скорботна мати» на згадку про загиблих на війні односельців. У Кремінній 8 травня планується відкрити Меморіал слави.

Крім того, напередодні свята з 3 по 9 травня відбудеться дитяча акція «...Превратились в белых журавлей». Учні луганських шкіл робитимуть паперових журавлів – як символ безсмертних душ воїнів, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, які в день Перемоги вручать ветеранам.

Також молоді луганці візьмуть участь у міжнародній акції «Георгіївська стрічка», в ході якої роздаватимуть жителям міста георгіївські стрічки, запрошуючи взяти участь в торжествах з нагоди Дня Перемоги.

Крім того, з 3 по 20 травня в Луганську пройде добродійна акція «Від чистого серця», під час якої ветерани зможуть безплатно скористатися різними побутовими послугами, які їм нададуть місцеві підприємства.

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